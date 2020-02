NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC nach Zahlen zum vierten Quartal von 5000 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk des Konsumgüterkonzerns habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020 bis 2022./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 00:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 00:38 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

UNILEVER PLC-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de