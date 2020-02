Unter den Konkurrenten des Dax-Konzerns (DAX 30) Wirecard steht eine Milliardenfusion an. Der französische Bezahldienstleister Worldline (Worldline SA) will seinen heimischen Rivalen Ingenico übernehmen, wie beide Unternehmen am Montag in Bezons und Paris mitteilten. Die Verwaltungsräte beider Seiten hätten dem Deal bereits zugestimmt.

Den vollständigen Artikel lesen ...