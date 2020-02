Nach Kaufempfehlungen hohe Chancen mit Facebook-Calls

Nachdem die Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) noch am 29.1.20 nach einem seit dem Dezember 2018 andauernden Höhenflug am 29.1.20 bei 224,20 USD einen historischen Höchststand erreichte, stürzte der Aktienkurs bis zum 31.1.20 nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Vorquartal um mehr als 10 Prozent auf bis zu 201,06 USD ab. Obwohl das Unternehmen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern konnte, überwogen die Befürchtungen der Börsianer, dass die steigenden Ausgaben die bisherige Wachstumsdynamik in Zukunft einbremsen könnten.

Obwohl einige Experten die Kursziele für die Facebook-Aktie leicht reduziert hatten, wird die Facebook-Aktie mit Kurszielen von bis zu 272 USD in den neuesten Analysen von allen Experten zum Kauf empfohlen. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 215 USD erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 200 USD

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 200 USD, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC6FRG8, wurde beim Facebook-Kurs von 202,40 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,106 USD mit 1,05 - 1,08 Euro gehandelt.

Wenn die Facebook-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 215 USD zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,65 Euro (+53 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 188,8762 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 188,8762 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX5CR15, wurde beim Facebook-Aktienkurs von 202,40 USD mit 1,28 - 1,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Facebook-Aktie auf 215 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,36 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 182,855 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 182,855 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SR5B643, wurde beim Facebook-Aktienkurs von 202,40 USD mit 1,81 - 1,85 Euro taxiert.

Legt die Facebook-Aktie auf 215 USD zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,90 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Hebelprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de