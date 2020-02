Das britische Versorgungsunternehmen United Utilities Group plc (ISIN: GB00B39J2M42) zahlt an diesem Montag eine Zwischendividende in Höhe von 14,20 Pence (ca. 16,9 Eurocent) an seine Aktionäre aus. Ex-Dividenden Tag war der 19. Dezember 2019. Gegenüber dem Vorjahr war dies eine Anhebung um 3,2 Prozent. Der Konzern zahlt seine Dividenden halbjährlich aus. Für das letzte Jahr erhielten die Aktionäre eine Gesamtdividende ...

