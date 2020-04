MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr eine Dividende von 1,80 Euro je Anteilschein zahlen und damit 5 Cent mehr als im Vorjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung am 30. Juni einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mit. Damit hält Knorr-Bremse wie angekündigt trotz der Coronavirus-Pandemie an seiner Dividendenpolitik fest.



Erst kürzlich hatte der Konzern aufgrund der durch die Corona-Krise ausgelösten Unsicherheiten seine Prognose zurückgezogen. Im vergangenen Jahr stand unter dem Strich ein Konzernüberschuss von 632 Millionen Euro für die Münchener zu Buche nach 629,4 Millionen ein Jahr zuvor. Der Gewinnanstieg fiel mit 0,4 Prozent nur gering aus./eas/he

