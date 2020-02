Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft expandierte im vierten Quartal um 2,1% p.q. (annualisiert), berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für das Gesamtjahr 2019 ergebe dies eine Wachstumsrate von 2,3% nach 2,9% in 2018. Obwohl das BIP-Wachstum in den vergangenen drei Quartalen eine äußerst stabile Entwicklung gezeigt habe, habe sich die Struktur im vierten Quartal doch deutlich verändert. Konsumausgaben privater Haushalte (+1,2%-Punkte) hätten substanziell weniger zum BIP-Wachstum beigetragen als noch im Vorquartal. Netto-Exporte (+1,5%-Punkte) hingegen hätten für den zurückhaltenden Konsum kompensiert, was vorwiegend durch einen Rückgang der Güter-Importe erklärt werden könne und weniger aufgrund steigender Exporte. Bruttoanlageinvestitionen hätten stagniert, während Vorratsveränderungen einen stark negativen Einfluss auf das Wachstum ausgeübt hätten (-1,1%-Punkte). Die vorläufigen BIP-Zahlen deuten wir trotz konstanter Headline-Figure als Bestätigung einer nur moderaten Expansionsdynamik, welche sich durch die abschwächende Konsumnachfrage und die weiterhin getrübte Investitionstätigkeit manifestiert, so die Analysten der RBI. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...