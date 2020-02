Zürich (awp/sda) - Die Versicherung Mobiliar beteiligt sich mit 25 Prozent am Verlagshaus Ringier. Dies teilten die beiden Unternehmen am Montag an einem gemeinsamen Mediengespräch in Zürich mit. Ringier und die Mobiliar arbeiten bereits seit vier Jahren im Joint-Venture Scout24 zusammen. Nun wollen die Unternehmen ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...