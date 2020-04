PARIS (Dow Jones)--Der Mischkonzern Vivendi hat sich mit 10,6 Prozent am französischen Medienunternehmen Lagardere SCA beteiligt. Das Investment sei langfristig und zeige den Glauben von Vivendi an die guten Geschäftsaussichten für Lagardere, teilte Vivendi mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Lagardere wird an der Börse mit 2,3 Milliarden Euro bewertet.

April 21, 2020

