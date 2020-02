PCP PublicCapitalPartners AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2020 zwecks Verlängerung der Durchführungsfrist der bereits beschlossenen KapitalerhöhungDGAP-News: PCP PublicCapitalPartners AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung PCP PublicCapitalPartners AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2020 zwecks Verlängerung der Durchführungsfrist der bereits beschlossenen Kapitalerhöhung03.02.2020 / 12:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PCP PublicCapitalPartners AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2020 zwecks Verlängerung der Durchführungsfrist der bereits beschlossenen KapitalerhöhungMünchen, 03. Februar 2020 - Vorstand und Aufsichtsrat der PCP PublicCapitalPartners AG (ISIN DE000A2DA406) haben heute beschlossen, für den 17. März 2020 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Dabei soll die Zustimmung der Aktionäre eingeholt werden, die Frist zur Durchführung der auf der Hauptversammlung am 19. September 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung vorsorglich zu verlängern. Die ursprüngliche Frist endet am 18. März 2020. Entgegen der festen Überzeugung der Gesellschaft konnte die Kapitalerhöhung bislang noch nicht durchgeführt werden, da insbesondere die Voraussetzungen für die Veröffentlichung eines Bezugsangebotes, aufgrund des neuen EU-Prospektrechtes und damit einhergehenden erhöhten Abstimmungsbedarfs mit der BaFin, noch nicht vorliegen. Aus diesem Grund soll auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2020 vorsorglich beschlossen werden, die Frist zur Umsetzung der Kapitalerhöhung um drei weitere Monate zu verlängern. Die Gesellschaft wird weiterhin ihrerseits alles tun, um die Kapitalmaßnahme in der ursprünglichen Frist umzusetzen.Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wurde von der Gesellschaft am 03. Februar 2020 zum Bundesanzeiger übermittelt und wird zeitnah im Bundesanzeiger sowie ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pcpag.com verfügbar sein.Kontakt: PCP PublicCapitalPartners AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 München sl@pcpag.com www.pcpag.comCROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Bahnhofstr. 98 D-82166 Gräfelfing/München Telefon: 089 125 09 03-30 E-Mail: pi@crossalliance.de03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PCP PublicCapitalPartners AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: contact@publiccapitalpartners.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 965937Ende der Mitteilung DGAP News-Service965937 03.02.2020