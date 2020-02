marktEINBLICKE um 12: 13.000er-Marke im Fokus, Bekommt Wirecard einen mächtigen Konkurrenten?

Nach dem kräftigen Ausverkauf in der Vorwoche ist an der Frankfurter Börse zum Wochenauftakt wieder Ruhe eingekehrt. Der DAX bewegt sich am Montagmittag seitwärts im Bereich der 13.000er-Marke. Diese wichtige Marke gilt es zu verteidigen, um einen weiteren Kursrutsch zu vermeiden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.002 MDAX +0,2% 28.051 TecDAX +0,0% 3.060 SDAX +0,1% 12.259 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.647

Die Topwerte im DAX sind Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Im Fokus standen auch die Aktie von Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und Siemens Healthineers (WKN: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006). Das französische Payment-Unternehmen Worldline (WKN: A116LR / ISIN: FR0011981968) plant, den heimischen Konkurrenten Ingenico (WKN: 870752 / ISIN: FR0000125346) zu übernehmen. Dadurch könnte bald ein mächtiger Konkurrent für Wirecard entstehen. Ein kräftiger Gewinneinbruch im ersten Geschäftsquartal schickt die Aktie von Siemens Healthineers am Montagvormittag auf Talfahrt.

Den vollständigen Artikel lesen ...