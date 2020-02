Wirecard: Große Gefahr für Wirecard - Aktie am Scheideweg

In der Branche für bargeldlose Zahlungsdienstleistungen könnte es schon bald eine Milliardenübernahme geben. Das französische Payment-Unternehmen Worldline (WKN: A116LR / ISIN: FR0011981968) plant, den heimischen Konkurrenten Ingenico (WKN: 870752 / ISIN: FR0000125346) zu übernehmen.

Die beiden Unternehmen gaben am Montag bekannt, dass Worldline insgesamt knapp 8,7 Mrd. Euro für Ingenico bietet. 81 Prozent des Kaufpreises will Worldline in eigenen Aktien bezahlen, den Rest in bar. Laut der Unternehmensmeldung haben die Verwaltungsräte beider Konzerne der Übernahme bereits zugestimmt.

Kräftiger Aufschlag

Ob die Übernahme gelingt, hängt nun von den Aktionären von Ingenico ab. Das Gebot entspricht einer Prämie von etwa 24 Prozent. Falls die Aktionäre und danach auch die Aufsichtsbehörden dem Deal zustimmen, würde dadurch einer der weltweit größten Zahlungsdienstleister entstehen. Worldline und Ingenico kommen aktuell auf einen Börsenwert von zusammen 18,4 Mrd. Euro. Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) verzeichnet eine Marktkapitalisierung von derzeit 16,5 Mrd. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...