MOLOGEN AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mologen AGDGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Insolvenz MOLOGEN AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mologen AG03.02.2020 / 12:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MOLOGEN AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Mologen AGBerlin, 03. Februar 2020 - Das Amtsgericht Charlottenburg hat am 01.02.2020 um 09.00 Uhr das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mologen AG (WKN: A2LQ90 / ISIN: DE000A2LQ900) wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Christian Köhler-Ma, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, bestellt. Der Vorstand der Mologen AG hatte am 04.12.2019 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt.âEURKontakt: Christian Köhler-Ma GT Restructuring Potsdamer Platz 1 10785 Berlin Tel: 030/700 171 500 Fax: 030/700 171 55003.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MOLOGEN AG Königin-Luise-Str. 27 14195 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 841788-0 Fax: 030 / 841788-50 E-Mail: presse@mologen.com Internet: www.mologen.com ISIN: DE000A2LQ900 WKN: A2LQ90 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 966313Ende der Mitteilung DGAP News-Service966313 03.02.2020 CET/CEST