Trotz Coronavirus bleibt Gazprom (WKN: 903276) eine der aussichtsreichsten und günstigsten Dividendenaktien der Welt.

Der Coronavirus hält die Ölpreise und Energieaktien in Schach. Kurzfristig sinkt die Importnachfrage aus China, auch wegen des teils verlängerten Neujahrsfests, das in einzelnen Provinzen noch bis 10. Februar verlängert wurde.

Die Maßnahmen zur Eindämmung bremsen den weltweiten Personen- und Frachtverkehr, vor allem per Flugzeug, der immerhin für ein Drittel des globalen Güterverkehrs sorgt und davon wiederum zur Hälfte von China ausgeht.

Heute wurden deshalb erste Berichte bekannt, die von einem 20 Prozent Rückgang der Ölimporte Chinas berichten und davon, dass die Ölraffinerien mit ihren Tanklagern voll seien.

Tolle Einstiegskurse nutzen!

Für Anleger ermöglicht das hervorragende Einstiegskurse, denn die Effekte sollten wie bei SARS 2003 noch mindestens bis zum Sommer anhalten, bleiben schlussendlich jedoch temporär und beim Gas dürften die Schwankungen ohnehin weniger stark ausfallen, weil es sofort verbraucht wird. Wer langfristig eine Alternative zur Nullverzinsung bei der Bank sucht, kommt ohnehin nicht an den Dividendenperlen des Ölsektors vorbei.

Dieses Jahr wird Gazprom das Dividendenrennen voraussichtlich anführen und im Juli eine satte Dividende von 0,51 US$ pro ADR-Aktie auszahlen, was einer Dividendenrendite von 7,4 Prozent entspräche. Gazprom ist ein dynamisches Wachstumsunternehmen, das besser als andere bekannte globale Energiekonzerne für die Zukunft vorbereitet ist.

Anleger sollten sich dieses Geschäft nicht entgehen lassen

Die diesjährige Ausschüttung ist immer noch relativ gering und lässt das erhebliche Dividendenpotenzial außen vor, denn die Ausschüttungsquote betrug bisher nur 25 Prozent und sollte in den nächsten zwei Jahren auf 50 Prozent der Gewinne wachsen. Darum ist absehbar, dass 2020 ein Übergangsjahr wird, in dem das maximale Gewinn- und Dividendenpotenzial noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft wird.

Laut Schätzung von Morgan Stanley, die ein Kursziel von 12,10 US$ ausrufen, was 73 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt, wird die Dividende 2021 voraussichtlich auf 0,73 US$ pro Aktie erhöht, was einer Dividendenrendite von 10,6 Prozent entspricht und diese soll 2022 voraussichtlich weiter auf 0,95 US$ oder 13,5 Prozent Rendite steigen.

Entsprechend steht Gazprom heute erst am Beginn eines massiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...