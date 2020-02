Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der Fonds Städte und Wohnen (ISIN DE000A1H7AS3/ WKN A1H7AS) wird von der Aberdeen Standard Investments Deutschland AG (ASID) gemanagt, die zu den führenden Immobilienmanagern in Deutschland zählt, so die Experten der TELOS GmbH.Durch den Merger zwischen der Aberdeen Asset Management PLC und der Standard Life PLC sowie die dynamische Weiterentwicklung der Gruppe habe die Position als Asset Manager auf internationaler wie auch auf nationaler Ebene in Deutschland gerade auch im Immobilienbereich weiter ausgebaut und gefestigt werden können. ASID sei Teil der globalen Standard Life Aberdeen-Gruppe. Durch den Merger sei die Position der Standard Life Aberdeen-Gruppe als zweitgrößter Immobilien-Asset-Manager Europas gesichert und auch im Jahr 2019 verteidigt worden. Zudem gehöre der Konzern weltweit zu den zehn größten Immobilien-Asset-Managern. Für institutionelle Investoren biete ASID die Möglichkeit einer umfassenden Betreuung für die Implementierung und Umsetzung individueller Kundenmandate, wobei die Berücksichtigung nachhaltiger Investments an die kundenspezifischen Anforderungen flexibel angepasst werden könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...