So ist die Stimmung unter den Stuttgarter Anlegern: https://bit.ly/38H919K Auch in dieser Woche bleibt das Coronavirus das bestimmende Thema an den Börsen. Mittlerweile zeichnen sich auch die ersten Folgen für die Märkte und die Konjunktur ab. Andreas Lipkow von der comdirect gibt einen Überblick über die aktuelle Lage und die Auswirkungen des Coronavirus auf die Indizes und die Börsen.