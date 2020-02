Luis de Guindos geht nicht davon aus, dass die Inflation im Euro-Raum schnell ansteigen wird. Er sieht auch Anzeichen für eine Stabilisierung der Weltwirtschaft.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos erwartet keinen schnellen Anstieg der Inflation im Euro-Raum. Die Teuerungsrate werde in den nächsten zwölf Monaten "um die Niveaus, die wir jetzt haben" pendeln, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde am Montag auf einer Veranstaltung in Athen. Aber auch ein Lohnanstieg von mehr als zwei Prozent müsse berücksichtigt werden.

Die Inflation war im Januar leicht auf 1,4 Prozent ...

