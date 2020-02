(shareribs.com) London 03.02.2020 - Die Ölpreise beginnen die neue Handelswoche leichter. Die Nachfrage von chinesischen Raffinerien geht deutlich zurück. Die OPEC+ Länder wollen sich bereits in dieser Woche treffen. Brent-Rohöl bewegt sich am Montag erneut nach unten, während sich WTI-Rohöl auf niedrigem Niveau stabilisieren kann. Mit dem Handelsbeginn in China nimmt der Druck auf die Märkte wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...