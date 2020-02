Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa haben die neue Handelswoche höher eröffnet, so die Experten von XTB. In den meisten Ländern seien Gewinne zu beobachten, wobei die Werte aus Großbritannien, Italien und Deutschland outperformen würden. Aktien aus Österreich und Portugal würden am schlechtesten abschneiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...