Frankfurt, den 03.02.2020 - Die LUNIS Vermögensmanagement AG konnte ihr Wachstum im Jahr 2019 noch weiter forcieren und ein überzeugendes Ergebnis erzielen. Die gesteckten Ziele wurden weit übertroffen und die Profitabilität des Unternehmens erreicht. "Diesen Erfolg haben wir uns gemeinsam erarbeitet und darauf sind wir sehr stolz. Bereits im Jahr 2018 konnten wir trotz eines schwierigen Marktumfeldes weiter wachsen. Nun freuen wir uns, dass uns dies auch im vergangenen Jahr sehr deutlich gelungen ist", erklärt Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes.Die Zahlen sprechen für sich: Bei wesentlichen Performanceindikatoren konnte die LUNIS Vermögensmanagement AG ein Wachstum von über 50 Prozent generieren. Zum Jahresende verzeichnete das Unternehmen ca. 1,35 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen.Und auch das Jahr 2020 begann für LUNIS bereits erfolgreich. "Wir freuen uns über einen gelungenen Start ins Jahr 2020, in dem wir entsprechendes Wachstum auf der Mitarbeiterseite erhalten werden und eine weitere Steigerung unseres Volumens anstreben - der Blick in die Zukunft stimmt uns sehr optimistisch", resümiert Brandt abschließend.Über LUNIS Vermögensmanagement LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit hochindividuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell ist LUNIS Vermögensmanagement mit Niederlassungen an den Standorten Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf www.lunis.de.