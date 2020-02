Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck kann auf eine baldige Zulassung seines antibakteriellen Produktes Recarbrio in einer neuern Indikation hoffen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft Recarbrio vorrangig zur Behandlung von Erwachsenen, die sich im Krankenhaus und durch künstliche Beatmung eine bakterielle Lungenentzündung zugezogen haben, die durch bestimmte anfällige Gram-negative Mikroorganismen verursacht wird. Die FDA habe sich zum Ziel gesetzt, bis zum 4. Juni eine Entscheidung zu treffen, teilte die Merck & Co mit.

Im vergangenen Juli hatte die FDA Recarbrio für Erwachsene mit bestimmten komplizierten Harnwegsinfektionen und intraabdominalen Infektionen zugelassen.

Die FDA prüft solche Medikamente vorrangig, die einen deutlichen Fortschritt in der Behandlung schwerer Krankheiten versprechen. Das verkürzt die Zeit bis zur Zulassung wichtiger Behandlungsoptionen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 07:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.