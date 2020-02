Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat einen weiteren Fonds für dänische kündbare Pfandbriefe aufgelegt, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) (ISIN DE000A2PF0F8/ WKN A2PF0F), der in weniger als drei Monaten bereits 170 Mio. EUR eingesammelt hat, investiert überwiegend in sehr lang laufende dänische Pfandbriefe, die Anlegern aufgrund des dänischen Hypothekarsystems eine hohe Sicherheit sowie gute Chancen auf eine Mehrrendite gegenüber deutschen Staatsanleihen und Pfandbriefen bieten. Gemanagt wird der neue Fonds - wie bereits die in 2014 bzw. 2017 lancierten Monega Dänische Covered Bonds-Fonds mit Durationen von durchschnittlich drei bzw. sechs Jahren - von der dänischen Nykredit, dem größten Kreditgeber Dänemarks und gleichzeitig größten Pfandbriefemittenten Europas. ...

