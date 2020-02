Total Deutschland hat eine eigene Direktion "Mobilität & Neue Energien" eingerichtet. Die erste Aufgabe der neu formierten Abteilung ist der Aufbau von High Power Chargern für E-Autos. Bis Ende 2022 will die Total Gruppe nach eigenen Angaben in Westeuropa an 300 Standorten rund 1.000 Ladepunkte mit Ultraschnellladesäulen mit einer Leistungsfähigkeit von je bis zu 175 kW installieren. Auf Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...