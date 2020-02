CO.DON AG: CO.DON AG launcht neue FirmenwebsiteDGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: CO.DON AG launcht neue Firmenwebsite03.02.2020 / 14:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG launcht neue FirmenwebsiteBerlin / Teltow / Leipzig, 03. Februar 2020 - Seit heute zeigt sich der Internetauftritt der CO.DON AG im neuen Design: zielgruppenorientiert, modern und klar - so informiert das mittelständische Biopharma-Unternehmen unter www.codon.de ab sofort Besucher ihrer Webseite.Ein Kernelement des neuen Internetauftritts ist die Bündelung des Inhalts in zentrale Themenbereiche. Fachkreise wie Ärzte als auch interessiertes Laienpublikum und Patienten, Investoren, potenzielle Auftraggeber für die Zellzüchtung und Bewerber finden sich dank der übersichtlichen Navigation schnell zurecht und finden die gewünschten Informationen mit wenigen Klicks. Die Anpassung der Darstellung an mobile Endgeräte stellt eine hohe Benutzerfreundlichkeit und leichte Bedienung auch unterwegs sicher.Ein Presseportal mit aktuellen Meldungen sowie ein Medienbereich mit Bildmaterial für Journalisten runden den neuen Webauftritt ab.Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG: "Eine moderne Website für ein innovatives Unternehmen - die Herstellung und Anwendung zellbasierter Arzneimittel haben einen hohen Erklärungsbedarf, dem wir mit unserer neuen Webseite nachkommen. Grundlegende Informationen in verständlicher Form geben einen Einblick in unser Geschäftsfeld. Darüber hinaus zeigt unser neuer Internetauftritt auch die nochmalige Fokussierung der CO.DON AG auf die Erschließung neuer Märkte und Gewinnung von Kunden für unser EU-weit zugelassenes Produkt."Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der weltweit größten und modernsten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur.Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de.KontaktMatthias Meißner Director Corporate Communications Investor Relations / Public Relations T: +49 (0)30-240352330 F: +49 (0)30-240352309 E: ir@codon.de03.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 966415Ende der Mitteilung DGAP News-Service966415 03.02.2020