Solange Geld kein Problem ist, solange werden Staaten, Banken und auch Börsen nicht unter Druck kommen. Wenn die Not groß ist, dann wird die Druckerpresse angeworfen oder es wird Geld aus dem Computer gezaubert. Wo Geld ist, da ist Nachfrage und wo Nachfrage ist, da sinken die Kurse nicht. So geschehen heute in China, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...