Vodafone tritt seine Mehrheits-Beteiligung (55 Prozent) am ägyptischen Telekomanbieter Vodafone Egypt an Saudi Telecom ab. Der Verkaufspreis beträgt 2,4 Mrd. USD. Vereinbart wurden ferner die Nutzung der Marke Vodafone, Roaming-Vereinbarungen, ein Zugang zu Vodafones zentraler Beschaffungsfunktion und eine Reihe anderer Dienstleistungen. Es ist angestrebt, den Deal im Juni abschließen zu können. Die Aktie befindet sich im Max Otte Vermögensbildungsfonds, im PI Global Value Fund sowie im Multiple Opportunities Fund. GRATIS-Hörbuch von Max Otte herunterladen: Sicher durch den Crash!

VODAFONE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de