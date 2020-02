Einsatz der FINEOS-Plattform für integriertes Invaliditäts- und Abwesenheitsmanagement (IDAM) zur besseren Betreuung von Arbeitgeberkunden

FINEOS Corporation (ASX:FCL), die führende Kernplattform für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen auf der ganzen Welt, hat eine neue Lizenzvereinbarung mit einer großen US-Versicherungsgesellschaft über die FINEOS-Plattform zur Unterstützung des Unternehmensbereichs Arbeitgeberleistungen (Employee Benefits) beim IDAM in der Cloud abgeschlossen.

Der Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre und alle Einnahmen für das Geschäftsjahr 2020 im Zusammenhang mit dem Vertrag sind in die aktuellen Prognosen eingeflossen, was im Markt bereits am 16. Dezember kommuniziert wurde.

CEO Michael Kelly von FINEOS sagte: "Wir freuen uns, dass sich diese führende multinationale Versicherungsgesellschaft für unsere FINEOS-Plattform zur Unterstützung des Bereichs Arbeitgeberleistungen entschieden hat. In diesem Bereich vollzieht sich ein enormer Wandel, da Arbeitgeber ihren Mitarbeitern heutzutage moderne und flexible Leistungen bieten möchten. Die FINEOS-Plattform ist speziell auf die Branche der Gruppen- und freiwilligen Versicherungsleistungen ausgerichtet, wobei das Abwesenheitsmanagement vollständig in unsere gesamte Kernlösung integriert ist. Wir sind einmalig aufgestellt, um Versicherungsträger dieser Branche beim Angebot eines großartigen digitalen Kundenerlebnisses und der allgemeinen betrieblichen Effizienz zu unterstützen. Durch die Implementierung der FINEOS-Plattform für den Bedarf im Bereich IDAM wird unser neuer Kunde aus einer starken Position heraus Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedienen können und wir werden dazu beitragen, dass er mit zukünftigen Fortschritten bei technologischen und aufsichtsrechtlichen Veränderungen Schritt halten kann."

Dieser neue Kunde führt zu einer noch stärkeren Marktposition von FINEOS in den USA sieben der führenden zehn Gesellschaften für Lebens- und Krankengruppenversicherungen haben sich für FINEOS entschieden.

Diese Mitteilung wurde vom CEO des Unternehmens zur Bereitstellung an die ASX genehmigt.

Über die FINEOS Corporation

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer weltweit; zu seinen Kunden zählen sieben der zehn größten Träger von Gruppen-Lebens- und -Krankenversicherungen in den USA sowie sechs der größten Lebensversicherungsträger in Australien. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin schnell und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherungsträgern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS-Plattform bietet Kunden eine vollumfängliche, durchgängige Kernverwaltung für Versicherungen und beinhaltet die Kernprodukt-Suite FINEOS AdminSuite sowie die Zusatzprodukte FINEOS Engage zur Unterstützung des Digital Engagement und FINEOS Insight für Analysen und Berichte.

