Das Mannheimer Energieunternehmen MVV stellt in den kommenden Jahren die Fernwärmeversorgung in Mannheim und in der Region Schritt für Schritt auf erneuerbare Energien um. Als "erster Meilenstein" auf diesem Weg wurde heute - nach knapp zweijähriger Bauzeit - die thermische Abfallverwertung auf der Friesenheimer Insel offiziell an das regionale Fernwärmenetz angeschlossen, gibt MVV bekannt. Die Müllverbrennungsanlage ...

