Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit etwas leichterer Tendenz gezeigt. Am Vormittag waren die Verluste am heimischen Aktienmarkt noch etwas deutlicher ausgefallen. Doch auch im Verlauf tendierte der ATX entgegen des europäischen Tagestrends schwächer.Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.062,78 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 11,53 Punkten bzw. ...

