ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 26 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach der abgelehnten Anfrage auf Nachverhandlung in Sachen Preisvereinbarung mit Telefonica Deutschland im Dezember habe sie ihre Ergebnisschätzungen 2020 gesenkt, schrieb Analystin Emily Biddulph in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe zudem nun höhere Großhandelspreise für den Telekommunikationsanbieter einkalkuliert und sehe außerdem Risiken für 1&1 mit Blick auf den Ausbau des 5G-Netzes./ssc/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 15:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 05:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

