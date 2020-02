Nach einem Jahr als Chef einer Finanzierungsplattform für Mittelstandskredite zieht der langjährige Industrie-CFO Martin Hipp eine vorsichtig positive Zwischenbilanz: "Nicht jede Bank ist digital, und nicht jede liebt Kreditplattformen. Aber im Großen und Ganzen läuft die Zusammenarbeit mit den Banken sehr gut", so der FinMatch-Vorstand. Trotzdem sind es immer wieder die gleichen Funktionseinheiten in den Banken, die die Zusammenarbeit mit Kreditplattformen ausbremsen. Welche das sind und wie sich Mittelstands-CFOs an Kreditplattformen herantasten, davon berichtet Martin Hipp hier bei FINANCE-TV .