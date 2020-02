DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.03.2020 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-02-03 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft Andernach ISIN DE0005658009 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Andernach. Die Hauptversammlung findet statt am Freitag, dem 13. März 2020, 11:00 Uhr, im Hotel Pullman Cologne, Helenenstr. 14, 50667 Köln. *I. Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018/2019, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 172 AktG am 14. November 2019 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht, der Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018/2019* Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 soll eine Dividende von 0,40 Euro je Stückaktie ausgeschüttet werden. Die Dividende soll entsprechend § 58 Abs. 4, Satz 2 AktG am 18. März 2020 ausgezahlt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019 in Höhe von 7.117.976,26 Euro wie folgt zu verwenden: * Ausschüttung einer 7.040.000,00 Euro Dividende von 0,40 Euro je Stückaktie: * Vortrag auf neue 77.976,26 Euro Rechnung: 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2018/2019* Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die entweder zusätzliche Organfunktionen bei Unternehmen des thyssenkrupp Konzerns innehaben oder aber leitende Angestellte des thyssenkrupp Konzerns sind, erhalten keine Vergütung für ihre Aufsichtsratstätigkeit bei der Gesellschaft. Der nachfolgende Vergütungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat betrifft daher nur konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Vergütung für konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats von 9.000,00 Euro und das Doppelte für den konzernexternen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden vor. 6. *Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern* Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Frau Ulrike Höffken hat ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2019 und Herr Andreas J. Goss mit Wirkung zum Ablauf des 15. Juni 2019 niedergelegt. Der Aufsichtsrat der Eisen- und Hüttenwerke AG ist entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 07.02.2017 auf Antrag des Vorstandes der Eisen- und Hüttenwerke AG vom 18.07.2019 zunächst bis zur Beendigung der am 13.03.2020 stattfindenden Hauptversammlung um Frau Louise Öfverström, Düsseldorf, Leiterin Controlling, Accounting Risk bei der thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg und Herrn Bernhard Osburg, Duisburg, Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg, durch Beschluss des zuständigen Amtsgerichts in Koblenz ergänzt worden. Frau Öfverström hat ihr Amt im Zuge ihres Ausscheidens aus den Diensten des thyssenkrupp Konzerns zum Ablauf des 31.12.2019 niedergelegt. Nach § 7 Abs. 2 der Satzung ist für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 und bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021/2022 beschließt, zu wählen: a) Herrn Bernhard Osburg, Duisburg, Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg b) Frau Clarissa Müller, Düsseldorf, Leiterin Erze, Reduktionsmittel, Logistik bei der thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Unter Ziffer II. dieser Tagesordnung sind die Lebensläufe sowie weitere Informationen der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten beigefügt. 7. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu wählen. *II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6* *Lebensläufe* *Bernhard Osburg* Duisburg *1968 Nationalität: Deutsch Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG *Ausbildung* * Studium an den Universitäten Duisburg und Düsseldorf Maschinenbau *Beruflicher Werdegang* 1996 - 1998 Johnson Controls Interior GmbH 1998 - 2000 ROI Management Consulting AG Munich - Unternehmensberater 2000 - 2009 thyssenkrupp Steel AG - verschiedene Positionen in Vertrieb und Technik 2009 - 2011 thyssenkrupp Umformtechnik GmbH - Geschäftsführer Vertrieb und Technik 2011 - 2014 Gestamp Automocion - Leiter der Business Unit BIW, Mitglied des Vorstands der Gestamp Automocion 2014 - 2017 thyssenkrupp Steel Europe AG - Geschäftsführer der Sales Automotive 2017 - 2019 thyssenkrupp Steel Europe AG - Leiter Vertriebssteuerung seit 06/2019 thyssenkrupp Steel Europe AG - Mitglied des Vorstands *Aktuelle Mandate* Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: thyssenkrupp Steel North America, Inc. *Unabhängigkeit (Ziffer 5.4.1 Absatz 6 - 8 DCGK)* Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen oder Organen der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft vor; es liegen folgende Beziehungen zu einem wesentlich beteiligten Aktionär der Gesellschaft vor: Herr Osburg ist Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel Europe AG. Die thyssenkrupp Steel Europe AG hält eine wesentliche Beteiligung an der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 8 DCGK. *Clarissa Müller* Düsseldorf *1979 Nationalität: Deutsch Leiterin Erze, Reduktionsmittel, Logistik bei der thyssenkrupp Steel Europe AG *Ausbildung* * Ausbildung zur Industriekauffrau, Esser Security Systems GmbH, Neuss * Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg *Beruflicher Werdegang* 2007 - 2008 Trainee Rohstoffeinkauf bei der thyssenkrupp Steel AG 2008 - 2010 Senior Expert Einkauf Erze / Frachten bei der thyssenkrupp Steel AG 2010 - 2018 Head of Iron Ore bei der thyssenkrupp Steel Europe AG seit 2018 Head of Iron Ore, Carbon Products, Logistics bei der thyssenkrupp Steel Europe AG *Aktuelle Mandate* Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: - keine - Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - keine - *Unabhängigkeit (Ziffer 5.4.1 Absatz 6 - 8 DCGK)* Es liegen keine Beziehungen zum Unternehmen oder Organen der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft vor; es liegen folgende Beziehungen zu einem wesentlich beteiligten Aktionär der Gesellschaft vor: Frau Müller ist Head of Iron Ore, Carbon Products, Logistics bei der thyssenkrupp Steel Europe AG. Die thyssenkrupp Steel Europe AG hält eine wesentliche Beteiligung an

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 09:05 ET (14:05 GMT)