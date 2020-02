(shareribs.com) London 03.02.2020 - Die Fluggesellschaft RyanAir hat für das dritte Geschäftsquartal wieder einen Gewinn gemeldet. Das Unternehmen wird seinen Aktienrückkauf bis Ende Juli fortsetzen. RyanAir teilte am Montag mit, dass man dritten Geschäftsquartal, welches am 31. Dezember endete, einen Nettogewinn von 87,8 Mio. Euro erwirtschaftet hat. Ein Jahr zuvor stand noch ein Verlust in Höhe ...

