Investmentfonds für Gesundheitsimmobilien (REITs) bereiten sich im Grunde genommen alle auf die gleiche Sache vor: dass die Generation der Baby Boomer massiv altert. LTC Properties (WKN: 884625) ist in dieser Hinsicht nicht anders, aber die Aktie bietet etwas, was nicht allzu viele Aktien heute bieten - monatlich ausgezahlte Dividenden. Rechnet man noch eine Dividendenrendite von etwa 5 % hinzu, so wird das schon recht interessant. Aber ist die Aktie als Dividendenwert tatsächlich großartig? Schauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...