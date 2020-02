Schneller ist nicht immer besser, besonders wenn es sich um einen 3D-Lidar-Sensor in fortschrittlicher Technologie handelt. Mit Anwendungen in autonomen Fahrzeugen, Robotern und Drohnen, Sicherheitssystemen und mehr streben die Forscher nach einem 3D-Sensor, der kompakt und einfach zu bedienen ist. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im Paper "Wide beam steering by slow-light waveguide gratings and a prism lens" am 20. Januar 2020 in Optica, einer von der Optical Society herausgegebenen Zeitschrift. Lidar-Sensoren können die Entfernung zwischen weit entfernten Objekten mit Hilfe von Laserlicht ...

