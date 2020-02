Die Nokia-Aktie konnte zwar seit Jahresstart 2020 um 7% zulegen, jedoch hat der Titel der Finnen in der 6-Monats-Betrachtung ganze 25% an Wert verloren und in der 1-Jahres-Betrachtung steht sogar ein Kursverlust in Höhe von 35% auf der Nokia-Anzeigetafel. Auf 5-Jahres-Sicht hat sich die Nokia-Aktie halbiert. Und auch die Analysten sind nicht gerade positiv gestimmt für Nokia....

