FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Brenntag nach einem Wechsel an der Führungsspitze auf "Halten" mit einem fairen Wert von 45 Euro belassen. Der neue Vorstandschef Christian Kohlpaintner könnte zur Vorlage des Geschäftsberichts im März erste Hinweise auf mögliche Strategieanpassungen oder Effizienzmaßnahmen geben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die im vergangenen Juli gesenkte Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte der Chemikalienhändler 2019 erreicht haben. Die Finanzziele 2020 würden wohl wegen der Schwäche der Industrie in Nordamerika und Europa vorsichtig ausfallen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / 14:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 14:55 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

