Wien (www.fondscheck.de) - Die Nachfrage der Sparkassenkunden nach Immobilieninvestments bleibt ungebrochen: Allein in den ersten vier Wochen dieses Jahres setzte die Deka bei Privatanlegern Anteile an offenen Immobilienfonds im Wert von rund einer Milliarde Euro ab, teilt das Wertpapierhaus der Sparkassen mit, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...