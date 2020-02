Die Unsicherheit an den Märkten ist verständlich. In China sind aufgrund Corona inzwischen mehr Menschen verstorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Infektionen und Todesfälle steigen weiter an. An Chinas Börsen wird nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause wieder gehandelt - mit einem 8-Prozent-Kursrutsch zum Auftakt. Trotzdem ist es gut, dass das der Markt nun mal weiss. Mit dem Depot haben wir keine Eile, die Cashquote ist beruhigend hoch. Weil diese Nummer ohnedies schon so lange ist, kommt die Zertifikate-Liste morgen, Dienstag. Freude gibt es mit dem BVB, auch wenn es der Turbo im Kurs aufgrund der Marktphase nicht zeigt. 3 Spiele, 7 Tore von Haaland, Tuchfühlung zur Tabellenspitze und CL-Rang. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs ...

