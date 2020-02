BREMEN (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre muss im DFB-Pokalspiel bei Werder Bremen auf Raphaël Guerreiro verzichten und setzt auf Rotation. Der 26 Jahre alte Guerreiro fehlt wegen muskulärer Probleme. In Torwart Marwin Hitz, den beiden Defensivspielern Dan-Axel Zagadou und Nico Schulz sowie Offensivmann Thorgan Hazard rücken im Vergleich zum 5:0-Kantersieg gegen Union Berlin vier neue Spieler in die Anfangsformation des BVB. Shootingstar und Torjäger Erling Haaland sitzt beim Revierclub zunächst auf der Bank. Genau wie erstmals auch Neuzugang Emre Can.



Bei Werder nimmt Trainer Florian Kohfeldt im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim FC Augsburg drei Veränderungen vor. Milos Veljkovic, Marco Friedl und Yuya Osako sind neu in der Anfangsformation der Gastgeber./the/tob/DP/fba

