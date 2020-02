Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir? Das alte Versprechen gilt nicht mehr. Die Politik punktet mit Respektrente, nicht mit Breitbandausbau. Die junge Generation wendet sich ab und sucht ihren eigenen Weg.

"Die Jugend taugt nicht, denn sie liebt sich selber nur." Nichts ist so alt wie die Klage darüber, dass die "Jugend von heute" verdorben, faul, selbstbezogen oder uninspiriert sei. Tatsächlich stammt der Ausspruch aus dem antiken Rom und nicht dem Berlin des Jahres 2020. Doch so oder so ähnlich hört man es oft, gemünzt auf die heutige Generation junger Erwachsener, wenn etwa von der Generation Me oder der Generation Selfie die Rede ist. Im medialen Diskurs hat sich ein Bild von einer jungen Generation verfestigt, deren Leben sich um das eigene Smartphone zu drehen scheint, die über ein großes Ego und noch größere Erwartungen an Job, Einkommen und Karriere verfügen.

Die Fakten zeichnen ein anderes Bild. Gerade die jungen Erwachsenen der Millennialkohorte (Jahrgänge 1982-1996) standen und stehen unter einem hohen Bildungsdruck. Ihr Berufseinstieg gestaltete sich nicht zuletzt wegen des geringen Wachstums im Zuge der Finanzkrise schwierig, und die Wohnungssuche ist in den Ballungszentren wegen der unzureichenden Bautätigkeit zu einem Hindernisparcours geworden.

Jüngere Kohorten befinden sich in einer Zwickmühle, sie sind stärker von den höheren Wohnungskosten getroffen und verzeichnen geringere Einkommenszuwächse. Studien weisen darauf hin, dass die jungen Generationen nicht mehr als die Generation vor ihr verdienen - ein Phänomen, das die Berater von McKinsey "Poorer than their Parents" nannten. Auch die Denkfabrik OECD attestiert den jungen Generationen in den Industrienationen größere Schwierigkeiten, um zur Mittelschicht der Einkommen zu gehören.

Dabei war "Meine Kinder sollen es einmal besser haben" der zentrale Satz des westlichen Aufschwungsversprechens. Mittlerweile ist die Skepsis gewachsen; die Misere der Millennials hat sich ein wenig herumgesprochen. Ihr Leben ist von einer seltsamen Ambivalenz gezeichnet, wenn man etwa einer aktuellen Umfrage glaubt, die während der jüngsten Ausgabe des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2020 präsentiert wurde. Demnach glauben die meisten, dass es jungen Menschen heutzutage deutlich besser als ihren Eltern geht: Wenn es etwa um Zugang zu Unterhaltung und Information, um die Möglichkeit, zu reisen, und die persönliche Freiheit geht. Wer will schon verneinen, dass der Luxus von Smartphones und Streamingdiensten wie Netflix die eigene Welt der Unterhaltung wesentlich verbessert hat? Oder dass die Erziehung der heutigen Jugend in den meisten Fällen erfüllter ist als noch vor 50 Jahren. Auch die Möglichkeiten, sich persönlich weiterzubilden, sind im digitalen Zeitalter nahezu unendlich.

Doch ...

