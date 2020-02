WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich zu Beginn des Jahres ein Stück weit aufgehellt und ist wieder über die Expansionsschwelle gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex ISM legte im Januar von 47,8 Punkten im Vormonat auf 50,9 Zähler zu, wie das Institute for Supply Management am Montag in Washington mitteilte. Mit der Verbesserung liegt ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe erstmals seit dem vergangenen Juli wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.Analysten wurden vom Ausmaß der Stimmungsaufhallung überrascht. Sie hatten im Mittel nur mit einem einen Anstieg auf 48,5 Zähler gerechnet. Der Indexwert für Dezember war der niedrigste seit etwa vier Jahren.Die amerikanische Industrie wird von einer schwächeren Weltwirtschaft und einem immer noch schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China gebremst. Bei den Unterkategorien hat sich im Januar vor allem der Auftragsindex, der Produktionsindex und der Preisindex deutlich verbessert.Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Zwar erwirtschaftet die amerikanische Industrie einen wesentlich kleineren Teil als der deutlich größere Dienstleitungssektor. Allerdings hängt das Geschäft vieler Dienstleister vom Zustand der Industrie ab.Die Entwicklung im Überblick:Januar Prognose VormonatEinkaufsmanagerindex 50,9 48,5 47,8 Beschäftigungsindex 46,6 --- 45,2 Auftragsindex 52,0 47,7 47,6 Preisindex 53,3 51,0 51,7 Produktionsindex 54,3 --- 44,8°(Angaben in Punkten)/jkr/fba