Der E-Autobauer Tesla kann sich nach Analysteneinschätzungen zum Wochenauftakt über massive Zukäufe freuen.Die Tesla-Aktie steigt am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise um rund 12 Prozent auf 735,18 Dollar - ein neues Rekordoch.Die Investmentfirma ARK hat MarketWatch zufolge am vergangenen Samstag bis 2024 für die Tesla-Aktie einen Wert von 7.000 Dollar in Aussicht gestellt - und das ...

