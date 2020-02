London (www.aktiencheck.de) - Der Markt für chinesische A-Aktien ist heute stark gefallen, so dass der MSCI China A Onshore um etwa 9% einbrach, so Ben Sheehan, Senior Investment Specialist bei Aberdeen Standard Investments in Hongkong. Dieser Rückgang sei nicht unerwartet gekommen, denn es sei der erste Handelstag seit dem 23. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...