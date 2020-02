DSP-1181 ist der Name eines Medikaments, das neu auf den Markt kommt. Das Besondere: Es wurde vollständig von einer künstlichen Intelligenz entwickelt und wird nun am Menschen getestet. Erstmals wird ein Medikament, das vollständig von einer künstlichen Intelligenz entwickelt wurde, in klinischen Studien am menschlichen Körper getestet. Bei dem Medikament handelt es sich um ein Mittel zur Bekämpfung von Zwangsstörungen, das auf den Namen DSP-1181 hört. Entdeckt wurde es mithilfe von KI-Systemen des in Oxford ansässigen Biotech-Unternehmens Exscientia und des japanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...