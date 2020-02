BARRIE, Ontario, Feb. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der spezialisierten, forschungsorientierten Cannabisextraktion, -destillation und -reinigung sowie der Cannabinoidisolierung, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine wichtige Importlizenz für seine Geschäftstätigkeit in Australien erhalten hat. Diese Lizenz ist ein entscheidender Schritt für den Aufbau der internationalen Lieferkette des Unternehmens und der Schaffung zusätzlicher Synergien zwischen den kanadischen und australischen Produktionsstätten von MediPharm Labs.



Das australische Gesundheitsministerium, Amt für Arzneimittelkontrolle, hat MediPharm Labs Australia Pty. Ltd. ("MediPharm Labs Australia"), einer Tochtergesellschaft von MediPharm Labs, eine Importlizenz für den Import von Arzneimitteln erteilt, die in Schedule 4 der Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 aufgeführt sind. Dazu zählen Cannabis, Cannabinoide und Cannabisharz. Nach Erhalt der entsprechenden Einfuhrgenehmigungen darf das Unternehmen mit dieser Lizenz Cannabis, Cannabinoide und Cannabisharz von MediPharm Labs in Kanada und anderen autorisierten Exporteuren weltweit importieren, um diese in Australien zu Tinkturen und anderen Produktformen weiterzuverarbeiten.

"Der Erhalt dieser Lizenz ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau einer grenzüberschreitenden GMP-zertifizierten Plattform für pharmazeutische Qualität, um die attraktivsten internationalen Märkte für medizinisches Cannabis zu bedienen", so Pat McCutcheon, Chief Executive Officer von MediPharm Labs. "Mit dem Abschluss der ersten Bauphasen des Ausbaus unserer australischen Produktionsstätte sind wir auf einem guten Weg, eine globale Cannabis-Lieferkette zu schaffen, die unsere GMP-zertifizierte kanadische Anlage, unsere Technologie sowie den Zugang zu hochwertiger, vollständig rückverfolgbarer Cannabis-Biomasse, die in Kanada zu Konzentraten in Pharmaqualität verarbeitet wird, dazu nutzt, MediPharm Labs Australia, seinen lokalen Markt und andere Länder weltweit zu beliefern, sofern dies zulässig ist."

Sobald MediPharm Labs Australia das GMP-Zertifikat von der Therapeutic Goods Association ("TGA") erhalten hat, kann das Unternehmen die globale Lieferkette nutzen und aufgrund eines Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Produktzulassungen zwischen Australien und der EU Cannabis-Wirkstoffe (APIs) und -Fertigprodukte in Ländern der EU, einschließlich Deutschland, vermarkten.

Australien ist eines der 49 Mitgliedsstaaten des Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). Die GMP-Zertifizierung durch die TGA könnte auch die weltweite Produktlieferung erleichtern. In Brasilien beispielsweise, wo im April 2020 neue Cannabis-Verordnungen in Kraft treten, hat die Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) erklärt, dass durch das PIC/s zugelassene Cannabisanlagen medizinisches Cannabis in den brasilianischen Markt importieren dürfen. Diese Genehmigung gilt bis 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die ANVISA ein eigenes GMP-Zertifizierungsprogramm für internationale Cannabis-Importe entwickeln.

Fortschritte in Australien

Australische Produktionsstätte - GMP und Vermarktung: Seit dem Erhalt der staatlichen Lizenzen für Cannabis-Substanzen vom Gesundheitsministerium in Victoria, Australien, und dem Abschluss der ersten Bauphasen seiner ca. 1.000 Quadratmeter großen Spezialextraktionsanlage in Wonthaggi im Dezember 2019 hat MediPharm Labs Australia die erste von zwei Phasen eines TGA-Audits (in Bezug auf seine Lagereinrichtungen und die Lieferfreigabe) abgeschlossen und im Januar 2020 ein Nachweispaket vorgelegt. Die nächsten TGA-Audits hinsichtlich der Produktionsfähigkeiten (einschließlich Labor) erfolgen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020. Somit ist die Anlage gut positioniert, um bis zum zweiten Halbjahr 2020 die australische GMP-Zertifizierung erhalten und mit der Produktion zu beginnen.

Im Rahmen des schrittweisen Ausbaus seiner Produktionsstätte hat MediPharm Labs Australia vor Kurzem sein Equipment zur mehrstufigen überkritischen CO 2 -Extraktion operationalisiert, die Installations- und Betriebsqualifizierung seiner Vakuumöfen und Fräsmaschinen installiert und umgesetzt sowie mit der Qualifizierung seiner Geräte zur Befüllung von Weichgelkapseln begonnen.

Kanadische Produktionsstätte - GMP und Exportfähigkeit: Am 13. Dezember 2019 teilte die australische TGA dem Unternehmen mit, dass seine kanadische Produktionsstätte die GMP-Anforderungen als Arzneimittelhersteller sowohl für Cannabis als Arzneimittel (orale Flüssigkeiten) als auch für Cannabis als Wirkstoff ("API") erfüllt. Wenngleich sich diese Zertifizierung speziell auf den australischen Markt bezieht, ergänzt sie zugleich die zahlreichen Belege, die MediPharm Labs dabei helfen, sich für die Belieferung anderer Märkte für medizinisches Cannabis weltweit zu qualifizieren.

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde im Jahr 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem Cannabisöl und -konzentraten mit pharmazeutischer Qualität sowie hochentwickelten Derivaten spezialisiert. Dabei kommt eine nach den Grundsätzen guter Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices, GMP) zertifizierte Anlage mit Reinräumen nach ISO-Norm zum Einsatz. MediPharm Labs hat in ein kompetentes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgeschaltete Reinigungsmethoden und in zweckbestimmte Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien investiert, um seinen Kunden reine, zuverlässige und genau dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über seine Großhandels- und White-Label-Plattformen formuliert, entwickelt (auch durch sensorische Tests) verarbeitet, verpackt und vertreibt das Unternehmen Cannabisextrakte und moderne Produkte auf Cannabinoidbasis auf nationalen und internationalen Märkten. Als weltweit führendes Unternehmen hat MediPharm Labs kommerzielle Exporte nach Australien durchgeführt und steht kurz vor dem Start der gewerblichen Nutzung seiner australischen Extraktionsanlage. MediPharm Labs Australia wurde 2017 gegründet.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

Laura Lepore, VP, Investor Relations and Communications

Telefon: 416-913-7425 Durchwahl 1525

E-Mail: investors@medipharmlabs.com

Website: www.medipharmlabs.com

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Unternehmensleistung beinhalten (häufig, jedoch nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon voraus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "Etat", geplant", "sagt vorher", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Begriffe und Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "möglicherweise könnten" oder "werden") sind keine Aussagen in Bezug auf historische Tatsachen und sind zukunftsgerichtete Aussagen. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf Folgendes: den Import von Arzneimitteln (einschließlich verschiedener Formen von Cannabis) durch MediPharm Labs Australia, dass MediPharm Labs Australia Einfuhrgenehmigungen erhält, die Realisierung von Synergien zwischen MediPharm Labs und MediPharm Labs Australia, die Produktion von Cannabisprodukten in Australien, die Erschließung der globalen Märkte für medizinisches Cannabis, den Aufbau einer globalen Lieferkette, dass MediPharm Labs Australia bis zum zweiten Halbjahr 2020 die GMP-Zertifizierung und die Genehmigung zur Vollproduktion von der TGA erhält, die regulatorischen Entwicklungen in Brasilien, die Nutzung des PIC/S-Netzwerks und/oder Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung, um den globalen Produktfluss zu ermöglichen, sowie auf IQ/OQ und die Qualifizierung der Geräte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie als angemessen angesehen werden, bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten, Probleme von MediPharm Labs, eine angemessene Finanzierung zu erhalten, eine Verzögerung bei oder den Nichterhalt behördlicher Genehmigungen, und andere Faktoren, die in den eingereichten Unterlagen von MediPharm Labs erörtert werden und auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com verfügbar sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt MediPharm Labs keinerlei Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern.