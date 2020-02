Bonn (ots) - Er kann scheinbar machen, was er will. Der amerikanische Präsident Donald Trump verstößt regelmäßig gegen Regeln im Umgang, in der Diplomatie, in der Politik. Er beleidigt, beschimpft und bedroht per Twitter nahezu alle, die ihm quer kommen. Laut Washington Post verbreitet er Unwahrheiten, seit seiner Amtseinführung über 15.400, Stand Dezember 2019. Er soll sein Amt zum eigenen Vorteil missbraucht haben, so lautet zumindest der aktuellste Vorwurf gegen ihn, der ein Amtsenthebungsverfahren zur Folge hatte. Trotzdem stehen seine Anhänger hinter ihm - genauso wie seine Partei. Trumps Wiederwahl ist nicht unwahrscheinlich.Was macht der amerikanische Präsident richtig? Wer kann Trump Grenzen setzen? Welche Folgen hat das Amtsenthebungsverfahren für die Demokraten? Welche Chancen haben sie bei den Präsidentschaftswahlen im November?Anke Plättner diskutiert mit:- Sudha David-Wilp, German Marschall Fund- Peter Hossli, NZZ am Sonntag- Julius van de Laar, Politikberater- George Weinberg, Republicans Overseas Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4510248