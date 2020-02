UmweltBank Aktiengesellschaft: Prognose für 2020DGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose UmweltBank Aktiengesellschaft: Prognose für 202003.02.2020 / 18:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg (ISIN: DE0005570808) geht für das Geschäftsjahr 2020 von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. EUR 36 Mio. aus. Dabei erwartet der Vorstand trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfeldes eine stabile Ertragsperspektive. Gleichzeitig plant die Geschäftsleitung, in eine leistungsstarke IT-Infrastruktur sowie zusätzliche qualifizierte Mitarbeitende zu investieren.Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegen, werden voraussichtlich am 10. Februar 2020 veröffentlicht.Mitteilende Person: Jürgen Koppmann, VorstandssprecherKontakt: UmweltBank AG Thorsten Boiger, Leiter Vorstandsreferat Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 / 5308 - 1000 E-Mail: vorstand@umweltbank.de www.umweltbank.de03.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX EQS News ID: 966187Ende der Mitteilung DGAP News-Service966187 03.02.2020 CET/CEST