Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta028/03.02.2020/18:55) - Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Altech Advanced Materials AG ("AAM / das Unternehmen") (FRA: AMA1) am 12. März 2020 soll ein erneuter Kapitalerhöhungsbeschluss gefasst werden. Der Kapitalerhöhungsbeschluss, der der Hauptversammlung vorgeschlagen wird, sieht eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 63.102.080,00 durch Ausgabe von bis zu 63.102.080 neuen Aktien vor. Den bestehenden Aktionären wird das Bezugsrecht im Verhältnis 1:40 (jede gehaltene Aktie berechtigt zur Zeichnung von vierzig neuen Aktien) zum Bezugspreis von 1,10 EUR je Aktie eingeräumt. Die Platzierung aller nicht gezeichneten Aktien an Investoren soll zu einem Zielpreis von 1,20 Eur pro Aktie erfolgen und die Kapitalerhöhung soll in Tranchen eingetragen werden können. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine Wiederholung der in der Hauptversammlung am 17. Juli 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung die nicht umgesetzt werden konnte. Durch die Kapitalerhöhung will das Unternehmen seine Finanzierungsstrategie fortsetzen.



- English courtesy translation -



Extraordinary General Meeting on 12 March 2020 to resolve capital increase



At the Extraordinary General Meeting of Altech Advanced Materials AG ("AAM / the Company") (FRA: AMA1) on 12 March 2020 a new capital increase resolution is to be adopted. The capital increase resolution, which will be proposed to the Extraordinary General Meeting, provides for an increase of the Company's share capital by up to EUR 63,102,080.00 by issuing up to 63,102,080 new shares. Existing shareholders will be granted subscription rights at a ratio of 1:40 (each share held entitles the holder to subscribe for forty new shares) at a subscription price of EUR 1.10 per share. The placement of all shares not subscribed for shall be made to investors at a target price of EUR 1.20 per share and the capital increase can be registered in tranches. This is essentially a repetition of the capital increase resolved at the Extraordinary General Meeting on 17 July 2019, which could not be implemented. With the capital increase, the Company intends to continue its financial strategy.



(Ende)



Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com



ISIN(s): DE000A2BPG14 (Aktie), DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1580752500585



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2020 12:55 ET (17:55 GMT)





ALTECH ADVANCED MATERIALS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de