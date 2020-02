Wirklich überraschen kann die scharfe Bewegung des chinesischen Yuan gegen den US-Dollar nicht.In der verlängerten Woche, in dem das chinesische Neujahr gefeiert wurde und die Börsen seit dem 23.01.2020 geschlossen blieben, ist einiges passiert.Während die Märkte außerhalb Chinas den wirtschaftlichen Schock bereits in deutlich sinkende Rohstoffpreisen reflektierten, konnten die Märkte in China dies erst heute nachholen. An den chinesischen Terminbörsen sanken Rohstoffe wie Kupfer und Erdöl um bis zu 8 %.Liquiditätsspritze der chinesischen NotenbankUm die Liquidität der Märkte zu gewährleisten entschloss sich die chinesische Notenbank am Sonntag, über Offenmarktgeschäfte am Repo-Markt Liquidität im Gegenwert von 1,2 Bio. Yuan bzw. 173 Mrd. US-Dollar in den Markt zu schleusen. Gleichzeitig warte die Zentralbank vor Überreaktionen und rief zur Besonnenheit auf. Dieser Wunsch dürfte wohl vor allem für staatliche institutionelle Investoren Befehl gewesen sein. Insofern ist die heutige Marktreaktion wohl auch nicht repräsentativ für das Sentiment. Denn zum einen dürften bedeutende Notverkäufe getätigt worden sein, um die Liquidität von Privatinvestoren und Firmenvermögen sicher zu stellen. Denn die Quarantäne für über 50 Mio. Bewohner der Stadt Wuhan und inzwischen weiterer Städte dürfte die individuellen ökonomischen Kalküle vieler Chinesen verändern.

