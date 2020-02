Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je neuer Aktie vollständig platziertDGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je neuer Aktie vollständig platziert03.02.2020 / 20:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass die heute angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals vollständig platziert wurde. Der Vorstand hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der Vectron Systems AG durch die Ausgabe um bis zu 727.319 neue, auf den Inhaber lautende Aktien ('neue Aktien") um bis zu EUR 727.319,00 zu erhöhen. Das Interesse an der Zeichnung der neuen Aktien der Vectron Systems AG übertraf das Angebot deutlich, so dass das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 15,10 je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding) zugeteilt.Durch die Transaktion fließt der Vectron Systems AG ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund EUR 11 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Ausbaus des margenstarken Digitalgeschäfts verwendet werden und somit die wiederkehrenden monatlichen Einnahmen deutlich steigern.Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 07. Februar 2020 statt. Die Einführung zum Handel im Freiverkehr (Segment Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 07. Februar 2020 vorgesehen.Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Bookrunner.Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.deWichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Vectron Systems AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Vectron Systems AG findet nicht statt. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der Vectron Systems AG (die "Aktien") sind nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem Securities Act sind nicht vorgesehen. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als "Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet, und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.03.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 966963Ende der Mitteilung DGAP News-Service966963 03.02.2020 CET/CEST